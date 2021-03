Barclays : AlphaValue relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur Barclays de 'vente' à 'accumuler', mettant en évidence le succès du redéploiement de capital opéré par la banque britannique.



Dans sa note de recherche, le bureau d'études parisien - qui affiche un objectif de cours de 184 pence sur la valeur - évoque la vigueur des activités de banque de financement et d'investissement (BFI) de l'établissement britannique, ainsi que la normalisation de son coût du risque.



AlphaValue met également en avant la solidité des commissions et des revenus de trading de la banque, non seulement sous l'impulsion de conditions de marchés jugées favorables mais aussi de gains de parts de marché.



Le cabinet de recherche dit avoir également réduit ses prévisions de dépréciations de crédit de 25% pour 2021 en raison de la normalisation plus rapide que prévu de son coût du risque.



