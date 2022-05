BAE Systems : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil 'neutre' sur le titre BAE Systems, avec un objectif de cours rehaussé de 659 à 820p.



Le bureau d'analyses précise que BAE Systems n'a pas fait état de détérioration de sa chaine de fournisseurs et a indiqué que ses contrats sur des programmes long terme lui offraient une forte visibilité facilitant la gestion des délais de production.



'La société annonce que les prises de commandes sur le début de l'exercice sont soutenues mais proviennent essentiellement de programmes à cycle long (support de la flotte de Hawk de la RAF, guerre électronique du F-35, 2ème lot du programme de véhicules de combat amphibie...)', ajoute Oddo.



Dans ce contexte, BAE Systems anticipe une progression du CA comprise entre +2% et +4% en 2022 et une hausse de l'EBIT Underlying et des BPA comprise entre +4% et +6%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.