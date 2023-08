BAE Systems : Oddo BHF confirme son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre BAE Systems, avec un objectif de cours inchangé de 1070 pence.



Hier, BAE Systems a annoncé l'acquisition de Ball Aerospace, se renforçant ainsi dans le spatial, pour une valeur d'entreprise de 5,5 Mds$.



'A première vue, les multiples de valorisation peuvent paraitre légèrement élevés à 2x le CA 2024e et c17x l'EBIT post synergies de coûts estimées à 30 M$ à terme mais ils intègrent le profil dynamique de croissance attendu (c10% pa)', indique l'analyste.



Le closing est prévu pour le S1 2024 et ne devrait pas être problématique, selon Oddo, puisque les overlaps sont limités entre les deux sociétés.

'Au final, nous estimons que l'acquisition de Ball Aerospace sera relutive de c1.4% en 2025e et de 2.3% en 2026e', conclut le broker.



