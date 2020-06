Ayala Pharmaceuticals : Jefferies commence à 'Conserver'

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies annonce ce mardi initier la couverture du titre Ayala Pharmaceuticals avec une recommandation 'Conserver'.



'Ayala Pharmaceuticals est un groupe développant des inhibiteurs de la gamma sécrétase à petite molécule [applicables] dans de nombreuses tumeurs solides / hémiques', indique le broker, qui voit à court terme 'peu de catalyseurs' pour 2020 mais anticipe des événements positifs pour 2021.



Ainsi, Jefferies fixe son objectif de cours à 16 dollars.



