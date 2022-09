Aveva : Stifel n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade son conseil sur Aveva de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 3551 à 3000 pence, estimant qu'à court terme, le cours dépendra du flux de nouvelles concernant une offre potentielle de Schneider sur les actions restantes.



'Nous pensons que la stratégie d'Aveva d'aller vers les abonnements et le cloud est la bonne, mais qu'il existe une incertitude significative quant au rythme de cette transition de modèle d'activité', juge le broker dans sa note sur le groupe britannique.



Selon lui, l'objectif d'une marge d'EBIT 2026 de plus de 35% semble optimiste compte tenu de l'effet mix de l'activité cloud à croissance plus rapide et à marges plus basses, ainsi que d'investissements supplémentaires potentiels dans le cloud.



