Aveva : Jefferies dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion de 'conserver' à 'sous-performance' sur Aveva avec un objectif de cours ramené de 3300 à 2000 pence, sur des estimations de BPA 2023-24 réduites 'de manière préventive' de 15-20% pour le groupe britannique de logiciels pour l'industrie.



Selon le broker, les trimestriels contiennent des preuves qu'Aveva va gérer une transition SaaS plus active, mais il note que 'avec un directeur financier nouvellement nommé, il n'y a pas de prévisions de l'entreprise sur la forme d'une transition'.



'Une transition SaaS serait finalement positive, mais jusqu'à ce que le marché digère l'impact possible sur le compte de résultats, il est peu probable que l'action puisse performer', prévient Jefferies dans le résumé de sa note.



