Aveva : Invest Securities reste à achat

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Aveva avec un objectif de cours maintenu à 3300 pence, après la confirmation par sa maison-mère Schneider Electric, la semaine dernière, qu'elle envisageait un rachat des minoritaires.



'Schneider a relancé un intérêt spéculatif qui était sorti de l'esprit de certains, dans un contexte d'accélération de la migration vers l'abonnement qui avait conduit à l'avertissement sur résultats au printemps derniers', pointe l'analyste.



Le bureau d'études pense que cette opération 'a de très grandes probabilités de se concrétiser (décision d'ici le 21 septembre)' et il espère que 'l'indépendance du conseil d'Aveva permettra d'obtenir un prix sensiblement supérieur à 3000 pence'.



