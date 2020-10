Aveva : Invest Securities réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Aveva, avec un objectif de cours ajusté de 4700 à 4600 pence, après des résultats semestriels décevants alors même que le groupe d'ingénierie britannique doit procéder à une augmentation de capital.



'En elle-même, la déception du premier semestre n'est pas catastrophique, surtout si l'on se réfère au message optimiste du management sur le redressement attendu au second', estime l'analyste, qui révise ses estimations de façon relativement limitée.



Il souligne toutefois que cette déception intervient au moment où Aveva doit procéder à une augmentation de capital massive pour financer le rachat d'OSIsoft, et juge que la relution liée à l'opération serait nulle si elle était réalisée sous les 3500 pence.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.