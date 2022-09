Aveva : Invest Securities abaisse son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Schneider a officialisé hier une offre à 3 100p, faisant ressortir une VE de 10,1Mds£.



' Le rachat des minoritaires (41% du capital) s'inscrit avant tout dans une démarche stratégique, le rationnel financier étant limité à CT. Cela est avant tout lié selon nous à l'accélération de la migration vers le SaaS d'Aveva et l'absence de reprise des investissements chez les clients des segments Pétrole & Gaz et Utilities qui pèsent à CT, mais doivent permettre à MT/LT une accélération sensible de la croissance et des résultats ' indique Invest Securities.



' Un horizon peut-être trop lointain pour la bourse. Dans l'immédiat, le prix de 3 100p apparait valoriser correctement les perspectives d'Aveva, surtout dans le contexte actuel de hausse des taux ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities passe à neutre (contre achat) avant de recommander d'apporter à l'ouverture de l'offre. L'objectif de cours est abaissé à 3100 p (contre 3300 p).



