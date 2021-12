Audacia : Invest Securities fixe son objectif à 10 E

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses a initié ce jour le titre à l'achat avec un objectif de 10E.



Invest Securities estime que le cours actuel offre selon lui un risk/reward séduisant pour capitaliser sur la dynamique porteuse du marché du Private Equity.



' Si Audacia doit démontrer sa capacité à répliquer le succès de son modèle ISF-TEPA (en voie d'extinction) sur des fonds de Private Equity centrés sur des thématiques différenciantes (quantique, spatial, coliving...), les réalisations de 2021-22 devraient apporter rapidement les 1ers éléments de réponses et crédibiliser l'objectif 2025 de 1MdE d'AUM ' indique le bureau d'analyses.



' Ceci permettrait au groupe de générer en 2026 (hors contribution des fond ISF-TEPA) un CA de près de 19mE pour une marge d'EBITDA >30% ' rajoute Invest Securities.



