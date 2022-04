Atlantia : UBS réitère son avis après l'offre de rachat

(CercleFinance.com) - Brookfield aurait fait une offre pour le rachat d'Atlantia selon Bloomberg après avoir rencontré les Benettons à deux reprises en mars. L'acquisition d'Atlantia serait la plus grosse affaire de l'année indique l'agence de presse.



Aucun montant n'aurait été indiqué pour cette transaction souligne Bloomberg.



UBS confirme sa recommandation neutre sur la valeur suite à cette information avec un objectif de cours de 18,8 E.



L'analyste estime qu'il s'agit d'un accord potentiellement intéressant... ' nous analysons les implications potentielles ' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.