Atlantia : Oddo BHF reste à 'alléger'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'alléger' sur Atlantia avec un objectif de cours de 15,2 euros, après une proposition du groupe d'infrastructures au gouvernement italien pour résoudre le différend né de l'effondrement du Pont de Gènes en août 2018.



Il précise que la nouvelle proposition, destinée à éviter la révocation du contrat de concession, comprend une augmentation de 500 millions d'euros (de 2,9 à 3,4 milliards d'euros) de l'enveloppe proposée pour résoudre le conflit.



'L'acceptation de la proposition serait une bonne nouvelle pour Atlantia en ce qu'elle lèverait les incertitudes qui pèsent depuis deux ans sur le titre', reconnait l'analyste, qui juge cependant que 'la pression semble encore trop forte pour retenir ce scénario'.



