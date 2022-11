AstraZeneca : Valeur favorite de Stifel dans son secteur

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca, sa valeur favorite ('top pick') pour le dernier trimestre 2022 parmi six grands noms européens du secteur pharmaceutique, avec un objectif de cours rehaussé de 12300 à 13300 pence.



Le broker estime que le titre du laboratoire suédo-britannique, qui affiche déjà selon lui la meilleure performance, 'devrait demeurer bien positionné en anticipation de la publication sur l'étude clinique TROPION-Lung 01'.



Par comparaison, Stifel maintient aussi ses recommandations 'achat' sur Sanofi et Novo Nordisk, mais abaisse celle sur Roche à 'conserver', position à laquelle le titre du groupe suisse rejoint ses pairs Novartis et GSK.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

