AstraZeneca : UBS passe à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS a relevé jeudi sa recommandation sur AstraZeneca, la faisant passer de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 7,500 à 8,000 pence, représentant un potentiel haussier de 12%.



Dans une note de recherche, le broker justifie sa décision par la perspective d'une amélioration du profil financier du groupe biopharmaceutique anglo-suédois.



'AstraZeneca a bénéficié jusqu'ici d'une bonne croissance au niveau de son chiffre d'affaires, mais les améliorations au niveau de sa marge sous-jacente et de la conversion en cash ont été laborieuses', estime UBS.



'L'acquisition d'Alexion devrait permettre de corriger cela', assure le courtier.



Peu avant 10h00 (heure de Londres), le titre AstraZeneca perdait 1,5%, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100 qui progressait de 0,4% au même moment.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.