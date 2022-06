AstraZeneca : UBS abaisse sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS abaisse sa recommandation sur le titre à Neutre (contre Achat) et abaisse son objectif de cours à 10100 pence (contre 10500 pence).



L'analyste estime qu'il est temps d'appuyer sur le bouton pause. ' En l'absence de catalyseurs pour le reste de l'année et avec un certain risque de dynamique négative des bénéfices, il est temps de souffler un peu ' indique UBS.



AstraZeneca fait savoir que des résultats de phase III publiés dans The Lancet Respiratory Medicine ont montré que l'Evusheld d'AstraZeneca (tixagevimab et cilgavimab) offrait une protection ' cliniquement et statistiquement significative ' en tant que traitement ambulatoire du Covid léger à modéré et contre la progression de la maladie vers des formes sévères ou le décès, par rapport au placebo.



