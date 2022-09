AstraZeneca : Stifel réitère sa recommandation achat

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation d'achat sur AstraZeneca avec un objectif de cours de 12,200 pence.



' Les objectifs sont ambitieux ', note l'analyste. ' À court terme, il s'agit de transformer Soliris en Ultomiris, tandis qu'à moyen et à long terme, il s'agit de se diversifier en dehors de la société et de s'étendre, avec pour objectif de devenir le leader des maladies rares d'ici 2027. '



Stifel constate que AstraZeneca se concentre sur deux développements principaux. Le premier est l'HPP avec Strensiq comme produit actuel et ALXN1850 comme produit de prochaine génération. ' Alors que Strensiq devrait s'approcher d'un blockbuster cette année, nous prévoyions une stagnation de ses ventes alors qu'avec l'ALXN1850, il est juste de s'attendre à un doublement des ventes ', poursuit l'analyste qui réitère sa recommandation achat.



