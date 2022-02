AstraZeneca : Stifel initie la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel a initié lundi la couverture d'AstraZeneca avec une recommandation d'achat, faisant du titre sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur pharmaceutique européen, aux côtés de Sanofi.



Dans une note sectorielle, le courtier américain souligne que le titre du groupe biopharmaceutique s'est dévalorisé depuis l'acquisition d'Alexion, bien qu'il demeure le groupe affichant la plus forte croissance du secteur, un élément pas totalement intégré dans les cours selon lui.



Stifel fait néanmoins valoir que le titre a récemment bien réagi à la publication de données positives dans le cancer du sein, une bonne nouvelle qui pourrait être renforcée au mois de mars par d'autres résultats susceptibles de 'changer la donne', là aussi dans le cancer du sein, prédit-il.



