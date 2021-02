AstraZeneca : Oddo reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 10800 pence sur AstraZeneca, après la publication par le laboratoire pharmaceutique britannique de ses résultats au titre de l'année écoulée.



'La valorisation reste très attractive avec un PE 2022 de 13,4 fois, soit une prime de seulement 4% face au secteur alors qu'en milieu d'année passée AstraZeneca avait une prime de 50% sur son PE 2021', souligne-t-il.



Selon l'analyste, le profil de croissance reste le plus attractif du secteur avec un TMVA des BPA 2020-24 de 23,1% contre 7,7% pour le secteur. 'Par conséquent le PEG est de loin le plus attractif à 0,6 fois contre 1,8 fois pour la médiane sectorielle', estime-t-il.



