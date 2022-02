AstraZeneca : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur AstraZeneca et remonte son objectif de cours de 11000 à 11800 pence, jugeant que 'le profil de croissance accompagné par la valorisation actuelle de la société semble toujours aussi attractif'.



'En marge des lancements attendus et des résultats cliniques espérés, deux autorisations réglementaires devraient venir conforter notre thèse : Nirsevimab en partenariat avec Sanofi dans le virus Syncitial Respiratoire et Ultomiris dans la Myasthénie Gravis', estime l'analyste.



Le bureau d'études abaisse néanmoins ses estimations sur 2022, mettant en avant une hausse des frais de lancements, pour atteindre un BPA core de 6,74 dollars (à comparer à une guidance 2022 implicite entre 6,50 et 6,80 dollars).



