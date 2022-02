AstraZeneca : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le AstraZeneca, avec un objectif de cours inchangé de 11.000 pence.



Le laboratoire a publié des revenus trimestriels 8% au-dessus des attentes et en hausse de +63% à changes constants par rapport au 4e trimestre 2020, notamment grâce au dynamisme des ventes de son vaccin Covid (1781 M$ contre 987 M$ attendu).



Pour 2022, AstraZeneca anticipe croissance des revenus d'un pourcentage ' high teens ' à changes constants. Selon Oddo, le chiffre d'affaires devrait être compris entre 42 et 43 Mds$, alors que le consensus table sur 43,4 Mds$. Par conséquent, 'des révisions à la baisse de l'ordre de 1% pourraient être observées', estime l'analyste.



