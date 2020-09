AstraZeneca : Oddo BHF reste à 'Alléger'

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Alléger' sur le titre AstraZeneca, après une pause dans la phase 3 du vaccin contre le Covid-19 suite à un effet secondaire.



'D'après le NY Times il s'agirait d'un cas survenu au Royaume-Uni d'inflammation rare de la moelle épinière (transverse myelitis). Ce type d'inflammation peut survenir à la suite d'une infection virale or rappelons que le vaccin d'AZN est basé sur un vecteur viral (Adénovirus de Chimpanzé). AstraZeneca indique faire une pause de 'routine' afin de faire la lumière sur l'origine de ce cas grave', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 7.600 pence sur la valeur.



