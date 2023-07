AstraZeneca : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a publié hier les résultats de son essai TROPION-Lung01 évaluant datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) vs docetaxel chez des patients ayant un cancer du poumon non à petites cellules post une première ligne de traitement.



' Malheureusement, l'essai aurait montré des évènements de Grade 5 (c'est-à-dire conduisant au décès du patient). Aucun nouveau problème de sécurité n'a été observé vis-à-vis des essais précédents ce qui pourrait nous laisser penser à des infections pulmonaires ' souligne Oddo BHF. Après cette nouvelle, le titre a perdu près de 8% en fin de séance.



' Le manque de commentaire qualitatif n'aide évidemment pas à se forger une opinion. Elle s'explique tout de même, selon nous, de deux manières : i/ la population large de l'essai qui sans nul doute devra être stratifiée pour voir une forte efficacité clinique et ii/malheureusement l'apparition de Grade 5. Seuls les résultats complets pourront permettre d'anticiper l'évolution du médicament dans des lignes plus précoces (1L en combinaison avec Imfinzi) ' estime Oddo BHF.



Oddo confirme sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours abaissé de 450p à 13800p.



