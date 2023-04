AstraZeneca : Morgan Stanley relève à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi sa recommandation sur AstraZeneca de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et porté son objectif de cours de 12.800 13.200 pence pour faire du titre sa valeur préférée au sein du secteur pharmaceutique européen.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier déclare s'attendre à ce que le laboratoire anglo-suédois 'mène la course' dans la bataille visant à vaincre le cancer.



Morgan Stanley explique s'attendre à ce que le groupe consolide son positionnement de leader dans ce qu'il décrit comme la 'chimiothérapie intelligente'.



Pour l'analyste, AstraZeneca dispose en effet d'une plateforme propriétaire 'sous-estimée' dans les conjugués anticorps-médicaments (ADC) ainsi que d'un potentiel prometteur en ce qui concerne l'association de ses traitements existants.



Morgan s'attend ainsi à de nouvelles données cliniques favorables concernant l'anti-cancéreux Enhertu, mais aussi à des conclusions positives pour l'essai Dato-DXd dans le traitement du cancer du poumon.



