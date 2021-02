AstraZeneca : Liberum reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca avec un objectif de cours ajusté de 9600 à 9060 pence, après des résultats de quatrième trimestre qui 'ont montré des ventes meilleures que prévu, mais des coûts d'exploitation plus élevés'.



'Les prévisions pour 2021 restent les meilleures du secteur, bien que la fourchette-cible de BPA allant de 4,75 à cinq dollars traduit un effet de levier d'exploitation moindre que ce que nous attendions', indique le broker.



Par ailleurs, Liberum pointe que le laboratoire pharmaceutique britannique a également 'confirmé que son médicament contre le cancer du sein (SERD) est passé en phase III, laissant espérer une approbation potentielle pour 2026'.



