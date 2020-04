AstraZeneca : Liberum reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca avec un objectif de cours ajusté de 88,1 à 88,7 livres sterling, s'attendant à ce qu'il soit un titre surperformant de long terme, chose qui n'est pas reflété dans son multiple de valorisation.



'AstraZeneca entre dans une période de croissance des ventes robuste, ce qui commence déjà à tirer le levier opérationnel, une dynamique qui devrait selon nous persister au moins jusqu'en 2025', estime le broker dans sa note.



'L'oncologie est le principal moteur avec cinq médicaments récemment lancés portant la franchise d'un tiers à plus de la moitié des ventes vers 2025', poursuit-il, se disant confiant que le pipeline en oncologie soutiendra la croissance au-delà du milieu des années 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

