AstraZeneca : Liberum relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum conserve sa recommandation d'achat sur le titre AstraZeneca et relève son objectif de cours à 9770 pence contre 9030 pence auparavant.

Le broker rappelle qu'AstraZeneca a récemment entamé une collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo et que leur traitement anti-cancer pourrait à terme devenir un véritable 'blockbuster', avec des ventes atteignant 2,6 milliards de dollars.



' Cela s'ajoute à une franchise d'oncologie déjà solide. Et nous notons une accélération de la dynamique des nouveaux lancements avec Enhertu et Calquence ', ajoute Liberum.



Le courtier table d'ailleurs sur une croissance des bénéfices à deux chiffres, avec une augmentation des ventes de 60% d'ici à 2030.





