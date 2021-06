AstraZeneca : Liberum réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Liberum confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 9220p.



L'analyste estime que la divison oncologique d'AstraZeneca est au coeur de sa croissance à moyen terme.



' Nous voyons les ventes d'oncologie passer de 11 milliards de dollars en 2020 à 26 milliards de dollars en 2027. Cette activité entraînera une croissance supérieure des ventes, une expansion des marges et une forte croissance à deux chiffres des bénéfices ' indique le bureau d'analyses.



' Les données de l'essai OlympiA de Lynparza (dans le cancer du sein adjuvant) publiées hier soir confirment son potentiel de ventes de plusieurs milliards de dollars et renforcent notre conviction dans le potentiel de croissance d'Astra ' rajoute Liberum.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.