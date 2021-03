AstraZeneca : Jefferies relève sa recommandation à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mardi sa recommandation sur AstraZeneca à 'achat' tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre de 8.250 à 8.850 pence.



Dans une note de recherche, le broker américain loue un profil risque/rendement devenu 'plus favorable' ainsi que les mérites de l'acquisition de la société biopharmaceutique américaine Alexion.



'Une pléthore de catalyseurs au niveau du portefeuille de médicaments ('pipeline') et l'arrivée de nouveaux produits devrait permettre au titre de se reprendre', assure Jefferies.



L'action AstraZeneca affiche actuellement une hausse de plus de 3% à la Bourse de Londres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

