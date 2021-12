AstraZeneca : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies a dégradé mardi sa recommandation sur AstraZeneca, ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours lui aussi réduit, de 9.950 à 9.100 pence.



Dans une note consacrée au secteur de la pharmacie, le broker américain met en avant le manque de catalyseurs attendus l'an prochain au niveau du portefeuille de nouveaux médicaments du laboratoire anglo-suédois.



Jefferies met également en garde contre les risques associés à un éventuel départ du directeur général du groupe, Pascal Soriot, et contre les inquiétudes qui entourent la trajectoire de croissance de Tagrisso, l'anti-cancéreux du groupe.



L'intermédiaire évoque par ailleurs des questionnements autour du futur levier opérationnel du groupe, jugeant que le dossier est aujourd'hui essentiellement porté par des facteurs de court terme.



L'action AstraZeneca s'inscrivait en baisse de 2,5% mardi à la Bourse de Londres suite à cette dégradation.



