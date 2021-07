AstraZeneca : Goldman Sachs relève son objectif sur le titre

(CercleFinance.com) - AstraZeneca doit publier ses résultats du 2ème trimestre 2021 le 29 juillet. Goldman Sachs s'attend à un chiffre d'affaires total de 7,37 milliards de dollars US et un BPA de 0,88 $ US, alors que le consensus de Visible Alpha prévoit 7,42 milliards de dollars US et 1,01 $ US.



' Cela correspond à une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15,6% combinée à un effet de change favorable d'environ 4,8% sur le chiffre d'affaires ' indique l'analyste.



' Notre BPA inférieur au consensus s'explique par des dépenses d'exploitation plus élevées, car nous pensons qu'AZN continuera à investir dans ses moteurs de croissance et son pipeline de produits ' rajoute le bureau d'études.



Goldman Sachs est à vendre sur le titre mais relève son objectif de cours à 6.950p (contre 6 800 pence).



