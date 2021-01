AstraZeneca : Deutsche Bank lance une couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a commencé à suivre AstraZeneca avec une notation à 'achat', dans le cadre d'une note d'initiation sectorielle plus large sur les grandes valeurs pharmaceutiques européennes. Deutsche Bank a fixé à 10 000 pence l'objectif de cours de l'action.



Dans son rapport, l'analyste a déclaré que les grandes entreprises pharmaceutiques européennes sont en plein milieu d'une ère d'innovation séculaire qui voit des avancées thérapeutiques sans précédent dans certains des domaines les plus historiquement difficiles de la découverte de médicaments et des besoins médicaux non satisfaits.



Toutefois, les niveaux d'évaluation sont peu élevés et, après avoir initialement surpassé les performances dans les premiers stades de la pandémie, le secteur a sous-performé pendant une grande partie du second semestre 2020 et se situe vers la partie inférieure de sa fourchette de négociation sur cinq ans, glissant à environ 10 % de décote sur le marché, contre 10 à 20 % de prime historique, a rajouté l'analyste.



Cela constitue un cocktail de caractéristiques attrayantes pour 2021, a fait remarquer Deutsche Bank.



L'analyste est particulièrement positif sur les titres qui offrent un potentiel à la hausse par rapport aux attentes sur la croissance à court terme et/ou les points de données du pipeline, comme AstraZeneca.



