AstraZeneca : Crédit Suisse maintient son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 11GBp sur le titre AstraZeneca.



'Le litige en cours concernant la responsabilité du produit Zantac a retenu l'attention des investisseurs qui s'inquiètent du risque de règlement/procès', note l'analyste avant d'évoquer un autre litige, qui risque de peser'contre Nexium, son ancien inhibiteur de la pompe à protons'.



Le procès débutera le 14 novembre 2022. 'Tout règlement de la responsabilité devrait être gérable' estime l'analyste pour qui le risque réside dans l'augmentation du nombre de cas surtout si la publicité négative de débats opère.



