AstraZeneca : Credit Suisse confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé les principaux résultats positifs d'une analyse intermédiaire planifiée de son essai de phase 3 PROpel dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



' Nous relevons nos prévisions pour Lynparza, le pic des ventes dans le cancer de la prostate passant de 500 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars. Nous supposons une probabilité d'approbation de 90% dans le cadre du PROpel '.



Credit Suisse confirme son conseil à Surperformer avec un objectif de cours de 9000 p.



' Sur la base du bénéfice par action de la société, AZN se négocie sur un P/E de 16,8 fois à l'horizon 2022, soit une prime de 17% par rapport à ses homologues européens majeurs à 15,5 fois ' rajoute l'analyste.



Rappelons que Lynparza est en partenariat avec Merck sur la base d'un partage des bénéfices 50/50.



