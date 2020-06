(CercleFinance.com) - Astrazeneca aurait donc approché le mois dernier le groupe américain Gilead Sciences pour une proposition de fusion selon Bloomberg.



' Nous ne voyons que très peu de valeur stratégique dans cet accord étant donné la croissance du pipeline d'AZN et les perspectives de pipeline plus difficiles de GILD ' indique Crédit Suisse.



' Nous constatons également une synergie stratégique limitée car GILD est déjà un leader du marché dans son marché principal du VIH et des maladies infectieuses '.



' Avec un chevauchement thérapeutique limité, nous voyons une portée modeste pour tous les avantages potentiels en termes de coûts en dehors du back office / des opérations habituelles ' rajoute Crédit Suisse.



Crédit Suisse estime que la combinaison potentielle d'Astrazeneca + Gilead pourrait ralentir de manière significative la croissance sous-jacente du BPA jusqu'en 2024 chez Astrazeneca.



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif confirmé à 9000 p.



