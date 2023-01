AstraZeneca : Berenberg rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir rehaussé son objectif de cours sur AstraZeneca, qu'il porte de 11.800 pence à 12.600 pence, tout en conservant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand souligne que la croissance du groupe biopharmaceutique, qu'il considère comme l'une des meilleures au sein du secteur, devrait favoriser - en plus de sa forte rentabilité et de la robustesse de son 'pipeline' - la matérialisation d'un potentiel haussier en Bourse.



Concernant la récente acquisition d'Alexion, un spécialiste des maladies rares, l'analyste évoque un élément 'positif' venant ajouter une activité hautement complémentaire et générant de la trésorerie aux métiers innovants d'AstraZeneca dans l'oncologie et la biophamarcie.



