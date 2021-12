AstraZeneca : Berenberg réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur AstraZeneca, qu'il ramène de 10.500 pence à 10.000 pence, suite à des résultats de troisième trimestre jugés décevants.



Dans une note de recherche, le bureau d'études allemand fait remarquer que le titre du laboratoire pharmaceutique a d'ailleurs sous-performé le secteur depuis cette publication.



S'il dit afficher des prévisions de résultats inférieures au consensus, Berenberg indique aussi partager l'optimisme de l'équipe de direction quant au potentiel du portefeuille de médicaments du groupe.



L'analyste réitère ainsi sa recommandation d'achat en perspective de l'annonce des conclusions de l'étude clinique de phase 3 sur Enhertu dans le cancer du sein, prévue dans le courant du premier semestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.