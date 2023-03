AstraZeneca : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir abaissé son objectif de cours sur AstraZeneca de 12.600 à 12.400 pence, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Après avoir consulté le rapport annuel 2022 du groupe pharmaceutique, l'analyste dit tabler sur une amélioration de sa situation du trésorerie, ce qui signifie selon lui que le paiement du du dividende est bien sécurisé.



Mais Berenberg note aussi qu'AstraZeneca va être confronté à d'importantes dépenses sur le court terme, avec quelque deux milliards de dollars de paiements liés à ses accords et contrats prévus cette année.



Le titre demeure malgré tout sa valeur préférée au sein des grands laboratoires européens, l'intermédiaire disant beaucoup miser sur les résultats de l'essai clinique sur Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) dans le cancer du poumon, prévus d'ici à la fin du mois de juin, en vue d'améliorer encore la visibilité sur le flux de trésorerie.



