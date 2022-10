AstraZeneca : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur AstraZeneca, tout en abaissant son objectif de cours sur le titre à 11.800 pence, contre 12.000 pence auparavant.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier souligne que la sous-performance boursière du groupe biopharmaceutique au cours des trois derniers mois commence à susciter quelques inquiétudes chez les investisseurs.



Ces craintes incluent, pêle-mêle, les projets de limitation des prix des médicaments aux Etats-Unis, les provisions liées au dossier Nexium, l'arrivée de traitements concurrents de Tagrisso, des effets de change défavorables ainsi que des prévisions du marché jugées trop ambitieuses pour 2023, rappelle le professionnel.



Si l'intégration de tous ces éléments le conduit à revoir à la baisse son objectif de cours, notamment en perspective d'un règlement estimé à deux milliards de dollars dans l'affaire Nexium, Berenberg fait valoir que sa théorie d'investissement sur la valeur reste la même, à savoir favorable.



