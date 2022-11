AstraZeneca : Bank of America réitère l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur AstraZeneca, assortie d'un objectif de cours de 12.500 pence, estimant que la valorisation du laboratoire, sa croissance et son portefeuille de projets font plus que compenser le dossier Nexium.



Dans une note de recherche, le bureau d'études met en évidence une valorisation 'séduisante' (avec un PER de 2023 de 17x) au regard de la croissance supérieure du bénéfice par action (BPA) que devrait afficher le groupe sur la période 2023-2026.



BofA souligne par ailleurs que l'agenda d'AstraZeneca s'annonce chargé pour les 12 à 15 prochains mois, avec de nombreuses données de phase III au programme.



Sont attendus, entre autres, les résultats de l'essai sur datopotamab dans le cancer du poumon, dont les ventes annuelles pourraient atteindre 2,5 milliards de dollars, ainsi que ceux d'Enhertu dans le cancer du sein, avec un potentiel commercial là encore estimé à 2,5 milliards de dollars par an.



Si tous ces projets devaient se traduire par des succès, BofA estime que la croissance annuelle de l'activité pourrait accélérer de 5% à 9% sur la période 2025-2029, entraînant logiquement une revalorisation de l'action.



L'analyste identifie comme risque principal le dossier Nexium, qui devrait connaître selon lui quelques éclaircissements en mars prochain.



