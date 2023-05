Aston Martin : Oddo BHF passe à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son conseil sur le titre Aston Martin Lagonda (AML), passant de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 210 à 310 pence.



L'analyste s'appuie notamment sur l'augmentation de la participation de Geely au capital qui passe de 7 à 17% et devient le 3e actionnaire derrière Yew Tree et PIF.



Selon Oddo BHF, cette opération va alimenter la spéculation autour d'un éventuel rachat du groupe. 'Une telle opération s'inscrirait dans la stratégie multi-marque de Geely et permettrait de générer des synergies technologiques, notamment dans l'électrique', estime l'analyste.



Par ailleurs, 'l'injection de cash est la bienvenue compte tenu de la situation financière fragile du groupe (dette nette de 868 M£ à fin T1) et devrait porter la position cash brute à fin à fin d'année à plus 500 M£, selon notre scénario', poursuit le broker.



Ces conditions devraient permettre de porter l'attention sur le momentum favorable avec l'arrivée des nouveaux produits et un CMD prévu pour le 27/06, conclut -il.



