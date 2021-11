Aston Martin : Jefferies réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses reste à conserver sur la valeur avec un objectif de cours inchangé à 2000 pence.



Jefferies estime qu'Il n'y a pas eu de mauvaise surprise dans les chiffres du troisième trimestre. Mais l'analyste indique que la façon dont les prévisions sont structurées et ont été révisées crée une certaine confusion.



' Nous nous interrogeons sur la qualité des bénéfices à venir (sur le 4ème trimestre et l'année 2022). L'EBITDA 2021-22 est pratiquement inchangé. Nous réduisons la perte d'EBIT de 2021 et augmentons celle de 2022 ' rajoute Jefferies.



