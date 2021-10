Aston Martin : Jefferies initie un suivi à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture d'Aston Martin avec un conseil 'conserver' et un objectif de cours de 2000 pence, jugeant notamment que le constructeur britannique de voitures de luxe et de sport 'a beaucoup de travail à accomplir pour être rentable'.



'Un Aston Martin nouveau est arrivé, en meilleure forme, mais confronté à un environnement Supercar plus difficile, de la décarbonisation à des concurrents plus actifs', estime le broker, ajoutant que son plan stratégique est fortement inspiré par Ferrari.



