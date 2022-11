Aston Martin : Jefferies dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion sur Aston Martin de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 530 à 120 pence, pointant un risque persistant d'augmentation de capital de la part du constructeur de voitures de sport.



'Bien qu'ayant juste terminé une levée de fonds majeure, Aston Martin fait encore figure de candidat à une future recapitalisation lorsque l'activité atteindra une structure opérationnelle viable, possiblement en 2024', juge le broker.



'Pour le moment, une liquidité stabilisée donne à la direction davantage de temps pour exécuter une stratégie qui porte ses fruits sur la marque, mais pas encore de progrès sur la taille industrielle', ajoute-t-il.



