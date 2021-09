Assa Abloy : Oddo salue l'acquisition en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 295 couronnes suédoises sur Assa Abloy, au lendemain de l'annonce de l'acquisition de la division Hardware and Home Improvement (HHI) de Spectrum Brands, qu'il juge favorablement.



Le bureau d'études considère comme 'acceptable' le prix déboursé de 4,3 milliards de dollars, et a calculé un impact relutif sur ses BPA attendus pour 2022 de 7,5% avant charges d'intégration (4% en les intégrant).



'La forte réactivité du groupe pour ajuster les coûts et passer des hausses de prix dans un contexte inflationniste nous rend confiants quant à sa capacité de redresser sa marge d'EBIT', ajoute-t-il, voyant aussi des atouts dans son exposition aux Etats-Unis et au retrofit.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

