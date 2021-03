Assa Abloy : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF reste à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 248 à 278 couronnes suédoises sur Assa Abloy, le citant parmi les mieux positionnés pour bénéficier du plan américain d'investissement massif dans les infrastructures et la rénovation des bâtiments.



Pour ce plan qui pourrait être annoncé prochainement et devrait reprendre au moins en partie la proposition de 2000 milliards de dollars de la campagne électorale, l'analyste en évalue l'impact entre 2% à 10% par an sur l'EBITDA de son échantillon de valeurs.



A l'instar de Legrand, dormakaba et Schneider Electric, Oddo BHF estime qu'Assa Abloy pourrait 'sortir du lot' dans le secteur des biens d'équipement, mettant en avant une forte exposition aux Etats-Unis et le poids de la rénovation en non-résidentiel.



