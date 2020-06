Assa Abloy : Oddo confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le 2ème trimestre sera très compliqué... (il s'attend à un recul de 13.2% en organique du CA et une marge d'EBIT à 8.4%) ' ... mais le consensus est déjà très (trop ?) prudent '.



' Le risque de mauvaise surprise sur les résultats nous semble faible. Le css anticipe -22.5% pour le CA T2 et une marge d'EBIT de 8.9%. Nos attentes sont supérieures de 3.5% au niveau de l'EBIT ' indique Oddo.



' Le FCF devrait rester solide ... un élément clé pour la reprise (et pour les acquisitions, qui sont dans l'ADN du groupe) '.



' Une marge d'EBIT proche de 16% est atteignable d'ici la fin d'année (T4 2020 / T1 202), sous l'hypothèse d'un recul de l'activité après déconfinement de mois de 10%. La structure de coûts est en train d'être ajustée pour cela ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 228 SEK.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

