Assa Abloy : Oddo BHF confirme son avis et sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Assa Abloy, notant, après une 'publication surprise', que pour le premier trimestre, 'l'EBIT souffre (beaucoup), le cash-flow tient'.



'La résistance du cash-flow opérationnel au T1 démontre la capacité du groupe à s'adapter à un contexte inédit (arrêt brutal de nombreux chantiers de construction dans plusieurs pays) et nous estimons que le cash-flow prime sur le reste. C'était l'un de nos arguments pour privilégier Assa Abloy dans la situation économique, son statut de best in-class offrant une résistance bienvenue (par le passé, le FCF n'est jamais passé sous les 9% de chiffre d'affaires)', note Oddo BHF.



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 221 couronnes suédoises, pour un potentiel de +16%.



