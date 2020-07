Assa Abloy : Oddo a légèrement ajusté son BPA

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le 2ème trimestre est meilleur qu'attendu avec un EBIT 2% au-dessus des attentes du consensus. ' Le consensus va devoir être réviser à la hausse '.



' Le mois de juin était encore en recul à 2 chiffres, mais le début juillet est meilleur. Les ajustements de coûts en cours doivent permettre un retour à un EBIT proche de 16% dans les prochains trimestres ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses a légèrement ajusté son BPA (à la marge). ' Nous prévoyons désormais une croissance de l'activité de, respectivement -7.4% et +6.4% pour 2020 et 2021 (contre -5.9% et +5.3% précédemment) et une marge d'EBIT de 13.5% et 15.2% (contre 12.9% et 15.3% précédemment) '.



Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 230 SEK.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.