Assa Abloy : Jefferies passe à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies annonce ce mardi revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Assa Abloy, estimant que le groupe 'sortira plus fort de la crise du Covid-19'.



'Assa Abloy sortira plus forte de la crise de Covid-19 compte tenu de sa franchise dominante sur l'un des marchés finaux les plus attractifs des industriels. Les taux d'adoption dans ses solutions électromécaniques sont susceptibles d'accélérer après la pandémie. Nous estimons que la valorisation 2021 sera relativement attrayante', apprécie le broker.



Jefferies ajuste en revanche son objectif de cours sur la valeur, passant de 225 à 217 couronnes suédoises.



