Assa Abloy : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Assa Abloy, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 295 à 250 couronnes suédoises.



Dans une note de recherche, le broker américain souligne que l'activité de sécurité résidentielle du fabricant de verrous et de serrures suédois - qui représente 25% de son chiffre d'affaires - a bénéficié de la tendance favorable qui a porté les projets de rénovation de la maison durant les confinements de 2020 et 2021, un effet qui tend aujourd'hui à se normaliser.



Quant aux activités non-résidentielles, qui génèrent 75% du chiffre d'affaires, Jefferies note qu'elles sont essentiellement liées au remplacement de pièces et à la maintenance, un élément que le courtier juge peu encourageant au vu du faible usage des bâtiments professionnels depuis la crise sanitaire.



